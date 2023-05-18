日本沖繩縣那霸空軍基地的F-15戰鬥機轟隆隆巨大聲響，壓過同一跑道的一般客機聲音。3架噴射機相繼起飛，展開一天的訓練，主要涉及纏鬥制空作戰和攔截飛機等任務。

日本廣島將從19日至21日舉辦七大工業國集團（G7）領袖峰會。隨著中國變得更加強硬，台灣安全已成為日本日益關注的議題。在外界預期中國將主導峰會議程之下，日本作為建立地區穩定的關鍵角色只會加強。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，那霸當地人士表示，至少有數架噴射機進行「實兵演練緊急升空」或緊急呼叫攔截疑似中國飛機。田中正俊（Masatoshi Tanaka）中校表示，這些例行演習具有新的急迫感。

他說：「我們非常緊張。我們每天都在面臨日本領空遭侵犯的事件。中國活動在質量方面都有所擴大，這些活動涉及無人機、轟炸機和偵察機。這個地區有許多現役航空母艦。」

那霸是沖繩島鏈的一部分，若中國與台灣發生任何潛在衝突，沖繩島鏈處於第一線。

政策研究大學院大學（National Graduate Institute for Policy Studies）國際關係教授岩間陽子（Yoko Iwama）表示，烏克蘭戰爭和局勢日益動盪的印太地區，已將日本推向「權力聯盟的關鍵位置」。

她說：「我們是美國在此區聯盟和夥伴關係網絡的關鍵，我認為美方已經意識到這一點。」

任何防禦方案都會牽涉到美國，而沖繩是美軍在日本基地設施最集中的地方，但日本也需要展現它有能力進行戰鬥，希望這足以嚇阻北京並避免此區發生衝突。

但日本距離近到可以感受到它不想要、但可能被捲入衝突的漣漪。

石垣市市長中山義隆說：「從地理上而言，我們離台灣和東南亞很近，可以感受到危機。」

中山義隆說他們需要保護自己，並表示：「中國船艦巡邏頻率非常高。我們擁有飛彈發射器設備是為了自我防衛。這是為了保護我們，防範有飛機或船艦想要攻擊我們。我們並未尋求戰爭。」

石垣島是風景名勝，距離那霸空軍基地航程約一個小時，以漁業和農業為人所知。石垣島的白色沙灘和清澈湛藍的海水，吸引不少觀光客來此度假和浮潛。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）