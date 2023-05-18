許多研究證明運動有助改善心血管功能，甚至糖尿病等新陳代謝疾病，但一項針對57萬多人的研究發現，運動還可降低因流感與肺炎的死亡風險，降幅最高達48%。

根據CNN報導，一項於本月（5月）16日發表在《英國運動醫學雜誌》上（British Journal of Sports Medicine）的研究指出，當人做有氧及肌肉強化的運動量，達到美國運動指南要求時，可降低因流感和肺炎死亡的風險，最高降幅達48%。

根據美國衛生與公共服務部發布的美國運動指南 ，成年人每周應至少進行 150 分鐘的中等強度有氧運動和2天以的中等強度肌肉鍛煉。

該研究是根據 1998 ~ 2018 年美國全國性健康訪談調查數據所得出的結果。該調查是針對577,909 人所做的調查數據，受訪者在一開始調查後接受了9年的監測，研究期間有1,516 人死於流感或肺炎。

該研究發現，若做有氧與肌肉強化的運動量符合美國運動指南，可將流感或肺炎死亡風險降低近半，即48%；若只做有氧運動，其流感或肺炎死亡風險則降低36%。

研究團隊認為，一般民眾能意識到接種流感、肺炎疫苗的重要性，但此次研究結果顯示，運動也可保護自身免受流感與肺炎的威脅。此外，即使運動量未達建議指南標準，有運動都比不運動能降低流感與肺炎死亡的風險。