萬物皆漲，網友在批踢踢發文討論「什麼食物成本很低但賣很貴？」許多網友都認為是飲料，「絕對是手搖飲」、「飲料類，開便利商店的朋友說飲料毛利很高。」另外也有人點名雞蛋糕，「小時候一份15，現在一份50。」

一名網友在批踢踢發文詢問，「有什麼食物成本很低，但是價格卻很貴？」他認為蚵仔煎一份70元、糖葫蘆40元、章魚小丸子60元，都是CP值很低的食物。

這篇貼文引起許多討論，大多人一致認為是飲料，「手搖飲成本不到5元，賣70、80元」、「飲料啊，成本1元賣30」、「飲料和冰真的很盤，但還是必吃」、「飲料店啊，95％都付給店租人事費。」、「同樣要負擔店面及人事，賣吃的利潤都輸飲料。」

也有其他食物上榜，包括雞蛋糕、義大利麵、蚵仔煎等，大家紛紛留言「雞蛋糕真的超貴」、「雞蛋糕小時候一份15，現在一份50。」、「蚵仔煎自己做成本10元都不用」、「義大利麵隨便都賣2、3百元」、「義大利麵賣裝潢更不用說！」