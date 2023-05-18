新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選總統，台灣民眾黨提名柯文哲參選總統，對於若侯友宜啟動整合型拜會，是否會接受？柯文哲上午表示，自然就好了，不要太刻意勉強，只是侯拜訪要做什麼也不知道，「等他出牌再講。」

柯文哲18日上午於民眾黨中央黨部舉辦青年委員會招募記者會，會後接受媒體訪問。談到侯友宜出線最大的罩門，柯回應，很多東西自己以前在媒體上講過，其實2019年鴻海創辦人郭台銘說自己要選，要找他搭檔，還告訴柯可以副總統兼行政院長，他向郭表示，副總統兼行政院長，大法官會議解釋都已經說這個不宜，所以這個就不要想了。

柯文哲說，再來，他當時在當台北市長，他說如果拋下台北市跑去選舉、超過半年以上，自己現在手頭上有北流、北藝、大巨蛋，還有一大堆市場在改建，再加上1萬戶公宅同時在開工，現在跑掉一定出問題，他說自己還是認真做台北市長就好。

柯文哲表示，一開始郭台銘跟他建議的時候，他就跟對方講說，「你要選，我幫你、我支持你就好了，我不可能來當你的副手，也不可能跑去投入選舉」。

柯文哲認為，市政相當繁雜，他非常清楚，所以侯友宜現在跳出來選，第一個馬上面對問題是要辭職嗎？如果不辭職的話是要怎麼代理？他自己當過市長就曉得，市政相當複雜，還是要每天盯著看。針對侯友宜承諾請假捐出薪水？柯回稱，「唉算了，不要問我」。

柯文哲表示，他非常清楚，自1996年台灣人民直選總統以來，大概下一任的總統最難當，因為勞保、年金的問題、五缺、台海危機，還有這幾年來台灣沒有很務實的做基礎建設，所以整個國家是有點空洞化，這大家都曉得，下一屆總統的確相當難當，要有相當的決心才可以做。