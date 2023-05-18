內政部長林右昌近日表示，年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫或想買的地點價格太高，對此，勞動部政務次長李俊俋表示，不願意評論其他人說法，但青年買房當然要自己規劃，「我在台北也買不起房子」，不僅青年買不起房、中高齡也買不起房，如果到嘉義應該都買的起，歡迎到嘉義買房。

立法院社會福利及環境衛生委員會今天要求勞動部等部會針對「疫後改善缺工擴大就業方案之規畫進度期程」、「降低工安事故提升職場安全之具體推動方案」、「投資青年就業方案之成效與第二期規畫進度期程」備詢。

副總統賴清德前天一席「房價正在降」，內政部長林右昌再稱，年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫或想買的地點價格太高，立委李貴敏關心青年低薪、高失業率、租金上漲，勞動部卻束手無策。

李俊俋說，世界上各國青年失業率都是國民2倍以上，我國青年低薪主因為有7成都從事服務業、導致薪資高不起來，薪資與行業相關性大大，因此會鼓勵青年投入重點產業提升薪水。