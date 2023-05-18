根據衛福部國民健康署2017-2020國民營養健康狀況變遷調查，台灣18歲以上高血脂的盛行率為26%，等於約每4人就有1人有高血脂。民眾除了可透過抽血檢驗外，醫師指出，如果有老年環、眼瞼黃斑瘤、皮膚黃色瘤甚至是腳抽筋的徵兆出現，都要當心是否是高血脂找上門。

高血脂堪稱健康的隱形殺手，其初期症狀不明顯，且民眾無法自行測量，較難自我覺察與控制。家庭醫學科醫師吳佳鴻於《健康2.0》節目中指出，若有觀察到4種徵兆，就要留意是否有高血脂的風險。

首先是好發於中年、高齡族群身上的「老年環」，吳佳鴻說明，脂肪會在角膜周圍堆積，成為包裹在黑色眼球外側的灰白色環狀物，雖不是所有血脂過高的人都會有此狀況，但一旦發現此情形就要特別注意。

其次為「眼瞼黃斑瘤」，吳佳鴻解釋，常出現在上眼皮或下眼皮，以上眼皮內側居多，外觀呈現像是凸起來的黃色斑塊，它是膽固醇沉積在比較表淺的淺層真皮上，因此容易被發現。除此，吳佳鴻說，用眼過度的人，有時也會出現眼瞼黃斑瘤。

再來是「皮膚黃色瘤」，容易出現在腳後跟的位置，另外膝蓋、手肘、手背也都是好發部位。如果短期之內出現小小的、黃色的、粉色斑塊或疹子，而以前未曾發生過，就要特別注意是否跟血脂較高有關，甚至與家族性高血脂症有關係，要盡快去做檢查。

除了從外觀可觀察的特徵，外科醫師江坤俊補充，「腳抽筋」有時也可能是高血脂的症狀，他曾遇過患者因腳抽筋數月來求診，甚至半夜會被痛醒，原本懷疑是否因靜脈曲張所引起，結果經檢查後發現，動脈竟阻塞40％～50％，壞膽固醇也高達195，原來是高血脂造成血管塞住，從而導致抽筋不適的症狀。