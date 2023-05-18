億光今年4月營收13.77億元，月減16.00%、年增1.22%，營收表現略低於預期，因季底效應，今年3月營收基期已墊高，4月營收相對下滑，然年增成功轉正；億光前4月營收58.29億元，年減15.05%。

因終端市場需求平淡且供應鏈庫存調整延續至今年第二季，億光今年上半年營運恐難有明顯起色，但億光今年第一季每股盈餘1.04元，成功轉正，並創下一年來新高，第一季獲利表現佳，且LED產業景氣落底，法人預估，第二季營運將優於今年第一季，第二季營收季增個位數、年減縮小至中高個位數，預估今年下半年營運動能向上。

億光董事長葉寅夫日前認為，今年不再認列德國WOFI轉投資，一次性打消後，今年毛利率有望改善，帶動獲利回升，今年營運恢復維穩成長，在第一季谷底後，下半年會略反彈，但成長幅度恐有限。法人則預估，今年度營運可望表現持平至小幅成長。

雖NB、PC市況保守、消費性電子終端市場需求不佳，但車載背光出貨可望顯著提升，帶動整體背光營收表現平穩。工控、綠能等相關應用，隨著其出貨持續增長，不可見光產品營收有機會持續成長，高階光耦相對得宜。照明產品營收則恐持續下降。