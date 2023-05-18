下周主計總處將公布最新經濟預測，國發會也將公布4月景氣燈號，外界關注台灣今年經濟成長率是否能「保二」，國發會副主委高仙桂18日指出，這確實是個挑戰，但政府會全力達到保二的目標。

高仙桂上午於行政院會後記者會指出，今年上半年出口由於電子零組件IT產業庫存調整，以及國際終端需求，因為高利率影響導致轉弱，出口表現不盡理想，而出口表現佔台灣GDP的6成，所以上半年還是在「築底」過程。

高仙桂指出，我國預計在第三季後，IT產業的庫存調整將逐步去化，因此第三季後出口可望好轉，帶動整體經濟景氣復甦。她說，今年經濟成長率保二對台灣來說確實是個挑戰，但政府會全力達到此目標。

面對經濟情勢挑戰，高仙桂指出，政府其實有超前部署，去年編列今年公共預算時候，已經創歷年新高6000億，今年會確保公共建設達成率到95％，而2月21日也通過疫後特別條例3800億，盼藉此活絡民間投資和消費；民間消費這塊已經看到零售、餐飲逐步回穩，加上普發現金和擴大吸引民間觀光客來台，還有藝文活動獎勵，希望民間消費這塊可以繼續暢旺。

至於民間投資，高仙桂說，針對疫後數位轉型跟淨零轉型，尤其是針對中小企業，也編列相當預算支持，今年希望透過政府預算支持擴大力量，讓內需維持加溫，出口隨著IT產業去化能逐步回穩，盼今年台灣經濟保持穩定成長。