大陸前首富王健林旗下珠海萬達商管三次遞件上市香港未果，其母企萬達集團也陷入困境。陸媒引述接近萬達集團的人士稱，6月前萬達將開啟大規模裁員，保守估計比例約30％，高管可能會降職降薪，此外高管空缺的不再補員，公司原則上只出不進。報導更將王健林與中國恒大創辦人許家印做對比。

據最新市場消息，萬達集團正在與主要銀行商討境內貸款的無還本續貸方案，核心訴求在於希望修訂原有的債務償還條件，延長境內借款的本金償付時間，這一舉動被視為公司的流動性壓力已經非常嚴峻。

接近萬達集團的人士稱，6月前集團將開啟大規模裁員，保守估計比例約30％，高管可能會降職降薪，此外高管空缺的職位不再補員，公司原則上只出不進。另有市場消息稱，王健林已經多次奔赴東北、華中等多地的城市，與當地政府接洽尋求支持，但是效果並不樂觀。

對於萬達商管到香港上市屢次失敗，報導指出，「一旦珠海萬達商管無法在今年底前成功上市，其或會陷入與恒大地產回A對賭失敗的相似局面。」王健林或會和許家印一樣面臨投資者的訴訟而走上被執行人的位置。

值得注意的是，早前有報導指，萬達正在與總計13億美元的三筆離岸貸款的債權人談判，若萬達商管不能在5月初完成上市，可能被要求提前全額還款，另其償債能力早前被中證監詢問。

萬達集團其中一個主業務大連萬達商管集團，截至今年3月底短期借款為68.04億元人民幣(下同)，按年增長14.5倍，1年內到期的非流動負債為730.37億元，增長3.38倍，合計負債近800億元，而該公司持有的貨幣資金為304.67元，現金短債比僅約0.38，即無法覆蓋短期債務。

萬達集團另一主營業務則萬達電影同期的短期借款為31.33億元，1年內到期的非流動負債為8.96億元，公司持有貨幣資金36.54億元，同樣不足全額支付短期債務。