美國與中國在太平洋島國地區正在競逐勢力範圍。政治分析人士表示，拜登原訂在日本參加七大工業國集團（G7）峰會之後，於22日前往巴布亞紐幾內亞首都莫士比港（Port Moresby）作短暫訪問，如今行程取消，對美國在太平洋島國地區的信譽造成打擊。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）陪同拜登前往日本途中，被問到取消訪問巴紐的決定，是否會讓北京有機可乘，他表示，美國看到「太平洋島國需要美國的訊號只增不減」。

蘇利文在總統座機空軍一號（Air Force One）上對媒體說：「今年內，你會見到總統邀集太平洋島國領袖舉行一次重大峰會，這將是總統在12個月內第2次這麼做。」

拜登去年破天荒舉辦太平洋島國領袖峰會；而他原定本月22日在莫士比港停留3小時，本來會是美國現任總統首次造訪這個太平洋島國，巴紐也以拜登之名訂為國定假日。

拜登原計劃在莫比士港會見18位太平洋島國領袖。蘇利文說，對於總統不會成為第一位前往巴紐的美國總統，他們顯然感到失望。

「但他們也注意到一個事實，也就是拜登總統與太平洋島國在個人方面的接觸，比以往任何一位總統都來得多。」 （譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）