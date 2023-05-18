Julia在《華燈初上未來版》飾演仿生人歌姬。（VIVE ORIGINALS提供）

Julia在《華燈初上未來版》飾演仿生人歌姬。（VIVE ORIGINALS提供）

Julia進虛擬攝影棚拍攝《華燈初上未來版》。（VIVE ORIGINALS提供）

人氣影集《華燈初上》去年熱播，粉絲敲碗第4季和電影版，製作單位百聿數碼先一步和HTC VIVE ORIGINALS授權合作，推出全球首創由真人結合虛擬實境演出的《華燈初上未來版》，故事發生在600年後的林森北路，除了《華燈初上》演員會以神秘角色亮相外，還特別找來「R＆B女神」吳卓源（Julia）扮演故事中的仿生人歌姬。

《華燈初上未來版》由剛獲得經濟部國家產業創新獎的VIVE ORIGINALS開發，是一個結合遊戲、戲劇、動畫、音樂的多元娛樂享受，HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，這是第一次以真人演出的遊戲內容，購票者可以在虛擬城區與真人演員互動，自由選擇觀影角度，成為故事的一部分，還可以多人同時連線，結伴暢遊異世界。此外，還可以跟植入AI的NPC(非玩家角色)對話，一起探索科技的極限。

扮演仿生人歌姬的Julia事前做了不少功課，看了《銀翼殺手》等未來風格的電影，日前進到虛擬攝影棚拍攝，第一次有這麼多攝影機對著她，讓她覺得新奇又興奮，不斷詢問工作人員技術操作上的細節，還在現場不斷地開玩笑地說：「我已經植入晶片了！」並跳起機器人舞，讓自己更進入角色。

由於是虛擬拍攝，難度頗高，對Julia最大的挑戰竟是拍攝走動的畫面，「其實我是站在一台迷你跑步機上面，幻想自己一個人孤零零走動，還得要唱歌，一開始會偷瞄地上確認步伐，超怕不小心踩空跌倒。」不過Julia很快就駕輕就熟，還可以邊拍邊擺不同姿勢逗笑現場工作人員，拍完後的她笑說 ：「太好了，我明天不用去健身房了，這周的有氧運動扣打已經達成。」

《華燈初上》熱播時，Julia也是追劇一族，她最想要挑戰角色是林心如飾演的蘿絲媽媽，「我很喜歡這個角色的講話態度和風格，舉手投足很有魅力，跟大剌剌個性的自己相差很大，會讓我想挑戰看看。」而她最喜歡的角色則是警察阿達，因為阿達一開始是好人，最後因有私心而變成反派，情緒上的轉換讓她很驚艷。

《華燈初上未來版》的背景在600年後的林森北路，街上依舊有著「光俱樂部」，但卻是個先進科技和崩壞社會並存的未來，觀眾可以隨著演員踏上尋找過去的冒險旅程。故事分成上下兩部曲，上部曲將在6月30日上線，下部曲在 8月10日上線，並特別提前在5月18至6月18日開放入場，讓觀眾可以探訪故事中的虛擬城區，並搶先觀看Julia 吳卓源首場虛擬表演。早鳥預購票已在18日開賣，只要購買早鳥票者，就有機會在6月4日參加Julia的見面會，與女神近距離接觸。