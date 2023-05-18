美國總統拜登1舉動恐讓非陸太陽能廠面臨挫敗，本周否決參眾兩院先前通過「恢復對東南亞4國輸美太陽能板課徵高關稅」的法案，到明年6月前仍可獲得豁免，跌破眾人眼鏡。此事恐加劇陸企「洗產地」削價搶市，包括台灣在內的其他國際廠商恐陷入流血競爭。

事件緣自於美國商務部去年發現，大陸太陽能廠在柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南等4個東南亞國家設立生產據點「洗產地」並將產品銷往美國，涉嫌違反貿易規範，因此建議課徵最高254%的鉅額關稅。

不過拜登政府去年6月宣布，豁免東南亞4國輸美的太陽能產品高關稅，等於默許大陸企業洗產地行徑。在此狀況下，參、眾兩院日前均過恢復對東南亞四國太陽能板課徵進口關稅，原本業界評估，拜登順應主流意見的機率相當高，沒想到拜登卻否決該法案。

拜登以加強大陽能產業繁盛為由否決法案，但他也強調明年6月豁免令到期後不打算延長。儘管部分業界人士擔心面臨激烈競爭，但中央社報導，太陽能業者表示，國內廠商主打內需市場，東南亞4國太陽能板輸美關稅獲得豁免，應可減緩來台競爭的壓力，對台廠反而有利。