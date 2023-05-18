王思佳日前在《女人我最大》介紹收藏的愛馬仕包包，後陷入假包風波，之後更傳出大學肄業、阻擾房仲看屋等風波，面對各種傳言，王思佳都一一說明解釋。不料，今（18日）又傳出王思佳因為種種風波被迫暫停代言、業配等工作，影響收入。

對此，經紀人反駁，並呼籲大眾切勿以訛傳訛，「有關業配及代言，謝謝廠商支持，目前照舊 ，會依排程更新。」並提供王思佳今天在臉書放的業配截圖，再次打破傳言。