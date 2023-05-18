豐采520建案周圍莊敬六街道路接續下陷，造成民眾不安，在新竹縣府已勒令停工下，竟傳出偷偷復工，縣府當即通報地檢署，並強調將連續加重處罰，部過豐邑機構隨即也發布聲明澄清，因汛期來臨，故先行結構補強工程，並無復工事實，同時也會在19日期限內提出搶險計畫。

天坑事件後，新竹縣府勒令建案全面停工，並要求在本月19日前提出搶險計畫，不過卻有鄰近社區民眾發現建案有車輛進出，疑似偷偷復工？新竹縣府也在18日議會中表示接獲訊息已即刻通報新竹地檢署，並封鎖現場，未來除勒令建商在竹北4建案均停工外，還要連續加重處罰。

豐邑建設在中午發出聲明指出，坍塌事件造成鄰里住民不便與不安，豐邑機構除深表歉意外，更是持續檢視基地內各項興建工程安全品質，並積極偵測、預防週邊地層之安全穩定。

豐邑建設強調，自事件發生以來，全力遵循縣府指示，透過透地雷達多頻次偵測，後續亦計畫評估鄰房鑑定，其中亦包含周邊土質鬆散道路之探挖，以便有效監測周邊道路的地層安全等。在在都是確保周邊住戶與居民的安全，不因興建基地本體的有效管理而輕忽周邊地質安全又複雜等不可控風險。

對於有民眾懷疑豐采520偷偷復工，豐邑建設解釋，因 5月已進入汛期，又逢台灣間歇性或及長時間雨勢頻增，恐造成目前結構體基礎未完成，產生土壤因大雨軟化，無法承擔載重，甚至下陷而倒塌。且經多位結構技師專家判定，連日下雨將產生潛在危險因素，再者鄰近社區亦有發函縣府表示，希望本案能盡速完成地下室灌漿工程，確保周遭環境安全要求，故先行進行結構補強工程，加固基地以及周邊道路結構安全，並無復工事實。

為儘快降低周遭地盤處於擾動不確定狀態，豐邑預計於 19 日提出搶險計畫，即儘速完成本案地下室基礎建設，讓興建基地地下層整體結構完整，才能完全杜絕可能的地下水竄動風險。