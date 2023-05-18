美國國防部長奧斯汀證實，拜登政府計畫向台灣提供5億美元軍援，包括總統授權從美國現有庫存中調撥武器；對此，國民黨立院總召曾銘宗表示，過去動用總統授權相關軍事設備條款，只用在烏克蘭，雖然有利於提升中華民國國防設備增加，但類比烏克蘭，帶來後續影響基本上要做好評估因應；民進黨立委許智傑坦言，台海的確存在一點危機。

國民黨立委鄭正鈐指出，這幾年兩岸關係國人有感，兵凶戰危，民進黨很多政策做法也讓民眾非常擔心，美國動作加深國人對於兩岸的憂慮，2024大家可以透過選票下架讓我們沒有安全感的民進黨政府。

另外，美國聯邦眾議院外交委員會通過「台灣國際團結法案」， 美國展開各種形式挺台作為，對此，鄭正鈐表示，美中角力格局希望把台灣變成可以運用的棋子的角色，政府必須謹慎思考，留給民進黨的當家去面對，希望民進黨好好處理，不要把台灣推到兵凶戰危處境；曾銘宗表示，希望請國安單位外交部做好評估，到底對國際政治經濟會有什麼影響。

許智傑表示，全世界都在反中，都在挺台，謝謝美國支持台灣，未來中國大陸對世界威脅，引起世界憤怒，台灣安全是世界的安全；被問到美國軍援台灣，代表台海危機恐有戰爭爆發，許智傑說，台海的確是有些可能性，還是會存在一點危機，要有準備，美國軍援台灣武器，全世界聯合對抗中國大陸，要嚇阻中國大陸不敢輕舉妄動。