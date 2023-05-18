女星邵庭經營的「涮辛酸」火鍋店，咬牙挺過疫情今年將邁入第2年，4月寄出龍蝦吃到飽套餐，吸引許多顧客上門，沒想到不到1個月，近日在臉書公告只販售到5月21日，令訂到5月21日之後的客人錯愕不已。對此，邵庭緊急召開會議，坦承疏失：「要先跟消費者致歉，我們錯估了對龍蝦的熱愛。」除了誠心誠意道歉，她也提出補償方案，希望平息顧客怒氣。

「涮辛酸」4月祭出「$1288涮蝦套餐」，臉書上打著「不只天使紅蝦、草蝦、現在更有龍蝦吃到飽啦！」等宣傳字樣，吸引消費者上門。如今該套餐只販售到5月21日，讓早在4月訂位的顧客相當不滿，表示「等了快一個月，然後突然在5／22結束？？」、「我還真倒霉，5／22有種被騙的感覺！真的開餐廳如果沒有那個屁股，就不要吃洩（瀉）藥」、「大家都是提前一個月預約的，這樣臨時取消未免也太誇張了...至少到5月底吧...」，甚至還有人質疑該不會是為了刷流量。

邵庭稱活動原本是規劃母親節活動，他們準備一整個貨櫃、12噸的龍蝦量，原本活動打算到5月底，但真的備貨量不夠所以必須提前結束，她表示能體會、理解消費者的困擾，承認錯誤：「第1我們真的準備不足，錯估大家對龍蝦的熱愛，第2當初在活動訊息上沒有寫清楚會到哪一天，造成大家的困擾，才會有現在這個狀況的原因，我們先跟消費者道歉。」

邵庭取消龍蝦吃到飽消費者氣炸留言。（圖/涮辛酸 FB）

由於下次龍蝦進貨得等到8、9月，邵庭也誠心對客人提出補償方案，因為不知道訂位客人進店的消費項目，所以「統一以日期來分」，表示在5月15日公告活動截止日之前訂位最後一周21至31日的所有客人，只要來店消費，都會送一份日本和牛，「我們真的生不出龍蝦，但可以提供和牛，希望大家不要生氣」，若真的為龍蝦而訂位的客人，店家可幫忙取消訂位，或將訂位日期改到21日前，「不盡完善，也希望大家能接受，真的很抱歉。」

邵庭說這次的活動真的很成功，平日客人變得跟假日一樣熱絡，未來希望還能繼續搭配節日、活動，透過這次經驗，往後備貨量會超過12噸，但她也發現龍蝦吃到飽活動期間，其他食材浪費率有變高，呼籲：「我們開吃到飽真的不怕你吃，但真的希望大家不要浪費。」