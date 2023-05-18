台灣各重要政黨2024總統參選人已經底定，台灣民意基金會董事長游盈隆今以之前例子表示，為什麼不分藍綠完全執政八年都沒有好下場？都被選民嫌棄，甚至唾棄？箇中原因可能不同，但一定和權力的傲慢有關。

游盈隆今在臉書指出，國人四成七不樂見民進黨贏得2024總統大選，五成一不支持民進黨「總統當選，立委過半」，這是台灣民意基金會五月民調的重要發現。換言之，不支持民進黨繼續完全執政的人，比不支持民進黨贏總統大選的還多四個百分點。

他說，這難道是「八年魔咒」發威？回想2008年，馬英九挾著高人氣高票當選總統，也帶動立委選舉氣勢，創造了國民黨八年完全執政的新紀錄。諷刺的是，八年後，馬英九政府被2014太陽花學運所激起的超級民意海嘯摧毀，也直接間接造就了2016蔡英文與民進黨的八年完全執政。

他指出，如今蔡英文八年執政已經到了最後一年，歷史會重演嗎？民進黨人如果回顧過去七年遭遇兩次接近毀滅性的地方選舉挫敗，不會毛骨悚然，戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰嗎？

他說，為什麼不分藍綠完全執政八年都沒有好下場？都被選民嫌棄，甚至唾棄？箇中原因可能不同，但一定和權力的傲慢有關。十九世紀英國阿克頓勳爵名言「權力使人腐化，絕對的權力，絕對的腐化」，一語成讖，藍綠都逃不過這個法則。

他指出，蔡英文七年執政對民進黨追求下一個四年或八年執政是資產？還是負債？當全民為蔡英文七年執政打出60.29分平均成績時，已隱約透露了最高主權者 — 選民的意旨。

他說，更深入去看，可以清楚地看到，蔡英文七年執政的最大敗筆是內政，而不是外交、國防和兩岸。讓國人最感冒的是道德寬鬆和鄙視民意的治國態度。

他表示，完全執政是個好東西嗎？理論上是，但實踐結果卻不是。往者已矣，來者可追，最後一年，蔡總統和民進黨會有讓人耳目一新的表現嗎？