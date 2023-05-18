民眾黨主席柯文哲將於5月20日舉辦參選記者會活動，柯今天說，只是一個小小啟動儀式，民眾黨明白講是沒有錢的小黨，他在未來8個月的選舉，不會刻意去辦大型造勢活動，沒有錢也辦不起。

柯文哲18日上午於民眾黨中央黨部舉辦青年委員會招募記者會，會後接受媒體訪問。對於要如何與年輕人結合？柯表示，民眾黨一貫的政治理念，眾人的智慧會超越個人的智慧，還有一點，政府不會比業界更了解市場，先招募一批有興趣的年輕人來，由他們自己來發想，自己來決定決定怎麼去發展青年組織。

而柯文哲將於5月20日舉辦參選記者會活動，與對手拼場？柯文哲說，民眾黨提名他來競選總統，總是要有一個啟動的儀式，那也很清楚，民眾黨不是一個有錢的政黨，明白講是沒有錢的小黨，所以他在未來8個月的選舉，不會去刻意去辦大型造勢活動，明白的講根本沒那個錢。

柯文哲坦言，大型造勢活動非常的花錢，他也不太可能去包下一大堆電視、報紙、雜誌，最多就是透過網路去宣傳，5月20日對他們來講只是一個小小啟動儀式，民眾黨不可能辦大型造勢活動、沒有錢也辦不起。

另外，柯文哲5月底將出訪金門，媒體詢問是否藍白合？柯文哲表示，金門也有投票人口，去金門訪問，就好像他到台灣每個縣市學習、爭取支持、拜訪朋友，所以金門本來就應該要去，不曉得去金門跟藍白合有什麼關係，無法理解。

柯文哲表示，反正金門本來就應該去，金門也是跟大陸最接近的地方，還有一點不要忘了，金門縣長是民眾黨黨員，所以總是去拜訪一下，聽一聽他的意見，這一定要的，他倒覺得去金門跟藍白和一點關係都沒有。