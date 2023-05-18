真無線藍芽耳機(TWS)大致分為三大領域，陸系低階白牌、耳機品牌產品和智慧型手機品牌，只是隨著TWS走向商品化，成本逐漸降低，低階產品競爭力遭削弱，面臨嚴重考驗，故其中最具成長動能的莫過於智慧型手機品牌，目前多數智慧機選擇取消3.5mm耳機孔，各大廠也多搶進TWS市場，儘管全球智慧型手機面臨衰退，但就總量來看，TWS滲透仍有不小發揮空間。

宏達電新一代真無線藍牙耳機II支援快速充電以及無線充電，多樣化的充電模式想充就充。充電盒於1小時內可充達100%電力，耳機可持續使用長達6.5小時。採用藍牙5.3，連接更穩定，傳輸速度更快，功耗更低。延遲時間最短僅為40毫秒。宏達電真無線藍牙耳機II 具有IPX4防濺等級，能夠承受日常磨損，有效防止汗水和雨滴損壞。

宏達電預計在今(18)日起啟動HTC U23 pro預購，其中，預購早鳥禮就大方祭出真無線藍牙耳機II，同步拉抬自家智慧機、藍芽耳機人氣。