眾院中國問題特別委員會今天晚間就「對抗中國經濟侵略」召開聽證會，主席蓋拉格（Mike Gallagher）會後接受媒體訪問，作出上述回應。

訪問華府的立法院長游錫堃16日在哈德遜研究所（Hudson Institute）接受媒體訪問，被問及是否有邀請中國問題特別委員會夏天訪問台灣時，透露「沒有我邀請他們就決定要去了」。

對此，蓋拉格證實，目前行程近乎底定。他說，2月訪台很愉快，學到很多，認為應該讓委員會成員也去趟台灣；類似訪問既符合「台灣關係法」，也符合國會近來通過鼓勵美台國會及高層官員互動的法案。

至於是否全體委員會都會參加，蓋拉格表示，要全員一起訪問亞洲不太可能，只會有部分成員參加，但每個人都會受邀。

被問及訪台是否可能落在國會8月休會期間，蓋拉格說，現在還不能透露明確時間。

蓋拉格2月曾密訪台灣4天，期間晉見總統蔡英文，也與副總統賴清德、國防部長邱國正及情報首長會面。

中國問題特別委員會24日計劃公布兩份報告，其中一份將就委員會4月舉行的模擬中國武力犯台兵推、強化台海嚇阻提出一系列建議。

蓋拉格表示，他從兵推及與蔡總統的互動中學到的重點是，美國必須遞交自2015年來就交付延宕的軍售給台灣，例如標槍飛彈（Javelin）、刺針飛彈（Stinger）及魚叉（Harpoon）反艦飛彈，目前也缺乏經濟金融戰略，例如情勢升級就能立刻啟動的計畫。

蓋拉格說，這些戰略擬定不該匆匆忙忙，美國與盟友應在嚇阻失效前，就協商出一套跨部會戰略。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）16日在國會表示，美國很快就會透過國會去年批准的總統撥款權，提供台灣額外重大安全援助。根據路透社報導，運送援助武器價值為5億美元（約新台幣154億元）。

蓋拉格指出，游錫堃15日與委員會成員會晤時，也曾提及此事。他認為，不管美國動用什麼工具，是交付對台軍售、外國軍事融資（FMF）計畫，抑或是總統撥款權，重點是近期就把武器送到台灣手上。

蓋拉格強調，美國不該冒險以為，中國國家主席習近平會等到軍售交付完才動作，應把此事視為急迫優先事項。他建議，應把台灣優先順序拉到首位。（編輯：馮昭）