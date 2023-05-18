日本名導是枝裕和執導新片《怪物》入圍「第76屆坎城影展」主競賽單元，當地時間17日舉辦首映會，他率領編劇坂元裕二、男女主角安藤櫻、永山瑛太、2位童星黑川想矢、柊木陽太走上紅毯，電影播畢後獲得極高評價，現場2200名觀眾起立鼓掌長達9分半鐘，讓是枝裕和露出鬆了一口氣的笑容，並向全場鞠躬致謝，並稱「受到眾多演員與工作人員的支持，才能夠完成這部作品，想把大家的掌聲和笑容告訴沒辦法來到現場的工作人員和演員，這是個很棒的世界首映」。

是枝裕和多次闖坎城，前一部日片《小偷家族》拿下最高榮譽「金棕櫚獎」，去年執導韓國電影《嬰兒轉運站》也助宋康昊擒下首座坎城影帝寶座，《怪物》也是今年坎城第1部首映的主競賽片，他表示「作為主競賽單元的頭號擊球手，責任重大，看到觀眾臉上的笑容真是太好了」，也說自己是這部電影的粉絲，「雖然是描寫人與人不怎麼能夠互相理解的故事，但是觀賞完後卻能感受到光芒。這也是我自己的電影不太會有的觀後感，我認為這正是坂元魔法成功傳達出去的結果」，坂元裕二也激動地說：「我的心在顫抖。」

當片尾字幕播放到負責配樂的已故傳奇音樂家坂本龍一時，全場也熱情鼓掌向大師致意，該片是今年3月過世的坂本龍一配樂遺作，是枝裕和透露有一幕是到夜晚湖邊拍外景戲，當時不知為何就覺得一定要加入坂本龍一的鋼琴配樂，「雖然我知道他的身體已經很不好，但如果放棄了，我肯定會很後悔」，便寫信詢問，坂本龍一也回覆，「雖然我現在沒有足夠的體力，但我有一些想法會寫出來，如果你喜歡，請使用它」，就促成這最後一次的合作，是枝裕和聽到音樂後也相當感動。

安藤櫻繼2018年的《小偷家族》後，再次跟隨是枝裕和來到坎城，她表示「我被像地震般的掌聲淹沒了」，並笑稱，若能夠和2位童星黑川想矢、柊木陽太一起享受就更完美了，「但因為是深夜上映，所以他們沒能在一起很難過，我會好好傳達給2人的」，永山瑛太則直呼「我真心感覺能做演員太幸運了」 。另外，編劇坂元裕二相較於其他人，顯得輕鬆許多，不停在IG限時動態秀出自己打電玩「薩爾達傳說」的照片。

《怪物》以心疼孩子的單親母親、希望息事寧人的教職員，以及天真無邪的孩子們，透過各種不同的視角來看待孩子們在學校引發的問題，並且探詢「怪物」究竟是誰，是一部描寫人與人之間各種複雜的關係以及情感的人性電影。台灣也將在7月7日（五）上映。