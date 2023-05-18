國民黨昨確定徵召新北市長侯友宜為2024總統參選人，隨後民進黨以模擬詐騙簡訊，諷刺鴻海創辦人郭台銘人財兩失，甚至製作梗圖大酸郭台銘；國民黨立委鄭正鈐表示，民進黨正事不做，做一些雕蟲小技，詐騙簡訊梗圖根本是打臉自己，提醒台灣詐騙有多嚴重，民進黨執政多無能；對此，民進黨立委許智傑也表示，沒有必要用這種形式表達。

民進黨昨在社群平台稱國民黨主席朱立倫玩弄郭台銘的感情，金錢與時間也等於白白浪費，民進黨立委林楚茵甚至在臉書發文說，「楚茵正在審查打詐法案ㄟ！阿銘要來找本席陳情嗎？台灣好聲茵，為『銘』發聲！」並貼出相關梗圖，引發爭議。

鄭正鈐表示，詐騙簡訊很像符合趨勢的梗，但也表示詐騙氾濫，民進黨如此做法是打臉自己，搞不懂民進黨做這樣的簡訊到底意義何在？只是提醒台灣詐騙情況多嚴重，民進黨執政對無能。

許智傑則表示，沒有必要用這種形式表達，他則認為，郭台銘不是被騙就是有暗牌，郭台銘到現在為什麼沒聲音，他也在思考這個問題，可能國民黨跟他講好，用不分區第一名來換取當立法院長，這可能是他們的暗牌。