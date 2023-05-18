新北市長侯友宜昨在國民黨中常會獲徵召，將代表藍營出戰2024總統大選，現傳出民進黨總統提名人賴清德周末將在嘉義縣成立「信賴台灣之友會」，並安排行程到侯友宜出生地六腳鄉了解地方創生，頗有固樁意味。

嘉義縣綠大於藍，蔡英文總統兩屆得票率在嘉義縣皆維持全台前3名，這次侯友宜獲提名，加上他出生六腳鄉，在朴子市長大，身兼國民黨嘉義縣黨部主委的立委翁重鈞指侯一獲提名，明顯感受到基層士氣揚起，地方政壇也評估，在「嘉義出總統」的訴求下，藍營明年大選，嘉義縣應不至於選得太艱難。

爭取連任的民進黨嘉義縣海區立委蔡易餘說，雖然侯友宜是六腳出生，在朴子長大，但他幾個月來跟地方溝通，大家普遍認為侯友宜是國民黨提名，而嘉義基本上是支持在地，支持一路跟台灣打拚的本土陣營，大家堅定支持賴清德當選總統的意志和決心，不會因為侯友宜是嘉義出生而有所改變，有信心賴在嘉義縣的得票率會衝高。