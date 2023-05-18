女星王思佳近期深陷假包風波，即便將包送去美國相關機構檢驗，還是未能平息輿論聲浪。曾因「綠茶婊」事件與王思佳槓上的女星賴薇如，最近上節目開箱各式精品收藏，表示「很少找代購」，引發其餘來賓聯想，讓主持人阿Ken立即澄清：「這是一個月前就喬好的通告。」

節目《同學來了》16日播出女星開箱精品包的內容，賴薇如陸續拿出香奈兒小廢包、LV硬箱，一一介紹它們的外觀、用途和特色等，接著強調自己很少找代購，唯一一次就是為了買LV聯名圍巾，「因為這個東西真的太難買了」；由於關鍵字敏感，來賓甄莉忍不住提醒賴薇如「你講話小心一點喔」。

主持人阿Ken也趕緊跳出來澄清：「各位，我們這是一個月前就已經喬好的通告」，否認有影射任何人，男星Nono也發誓：「我可以當證人」，試圖化解尷尬的氣氛。

薇如直言買包不找「代購」全場尷尬 主持群急澄清通告一個月前定了｜2023.05.16 @StudentsComing

王思佳曾在YouTube頻道談論自己遇過的「綠茶婊女星」，爆料該女的各式心機行為，賴薇如因此被網友標記，釣出本人回應：「少看一些八卦～多看一些有用的資訊吧！」後來賴薇如和熊熊一起在YouTube頻道聊「綠茶婊」，更PO文指出「10年前我犯的最大錯誤，就是把妳介紹到我的生活圈內，迅速打亂了我的生活，把這段時間搞得烏煙瘴氣」，暗指該女腳踏兩條船、當小三害別人離婚等，兩人爆發隔空口水戰，因此徹底鬧翻。

如今王思佳陷假包爭議遭到炎上，賴薇如頻被網友逼問「為什麼不發表看法」；對此，賴薇如回應：「因為跟我無關啊～認識我的人也知道，本身也不愛對新聞發表太多或蹭熱度！自己過得精彩活得漂亮比較重要。」