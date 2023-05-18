警方將老翁先帶回派出所休息。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名患有失智症的8旬獨居老翁，日前獨自外出購買晚餐，卻迷途忘記了返家的路線，直到深夜仍走失在和平東路一段小巷裡徘徊，所幸遇到熱心民眾報案請警方到場處理，員警查詢老翁並無家屬，隨即聯繫社會局人員協助確認他的住處後，平安將老翁護送返家。

大安分局和平東路派出所員警張恆偉、陳柏菁，日前深夜11點多巡邏時，接獲民眾報案指有位白髮蒼蒼老翁徘徊在和平東路一段183巷附近，疑似迷途走失需要警方協助。

兩員迅速到場了解並關懷老翁，發現老翁疑似走失許久，體力不支面露疲態，且無法清楚回應員警的提問，身上也沒有任何的證件，員警遂將老翁帶回派出所休息，並自掏腰包購買餐點與飲料給老翁補充體力。

員警透過警用電腦查詢比對老翁的身分及住家地址，但實際查詢該地址目前並無人居住，員警再試著與社會局人員聯繫，得知老翁剛好為社會局關懷訪視對象，平時為獨居狀態，為確保老翁安全，警方以巡邏車安全護送返家。老翁非常感激員警協助，離去時一再向員警道謝。

大安分局呼籲，民眾家中如有易走失的失智老人與長者，應多加關心與注意行蹤，亦可配戴防走失手環，或製作聯繫方式小卡放置家人身上，若走失可立即聯繫協助返家。