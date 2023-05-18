國民黨主席朱立倫17日下午，於中常會中正式徵召新北市長侯友宜，代表國民黨參選2024總統大選。對此，代表國民黨參選北市大安區立委的羅智強，18日接受廣播媒體專訪時，建議侯友宜應該先對2021年四大公投時所提出的「歲月靜好」向支持者致歉。

羅直言，郭台銘雖然未獲黨內徵召，但之前他的起手式就是先把過去的遺憾給補足，面對心結才可能有放下、解開的一天。

羅智強18日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時指出，他認為郭台銘與侯友宜都是相當優秀的人選，而現階段黨內定於侯友宜一尊，大家就應該團結全力支持侯友宜。不過針對黨中央在朱立倫宣布徵召侯友宜之後，也隨即公布民調相關內容，「也有民調是郭台銘贏，嚴格來說要不要接受，也是郭台銘自己的決定。」

而針對侯友宜出線後，羅智強則建議，應該先為「歲月靜好」道歉。羅強調，這是侯友宜接下來無可迴避的事情，自己絕非挑剔侯友宜，而是黨內仍有不少支持者對於侯友宜在四大公投時，提出「歲月靜好」暗示不支持公投，感到相當不解，「你要角逐大位，那我想你可以去看看網路上的留言是什麼，這四個字一直對侯友宜造成很強烈的影響，你也不能夠迴避這件事。」

羅智強直言，這件事並非打死不能挽回的事，雖然侯當時提出「歲月靜好」可能有他自己的考量，但確實對於當時為公投奮鬥的人，已經埋下了一些心結。「就像2020年，郭台銘在決定進行一些行動時也埋下了心結，但既然郭要爭取大位，要選的人最小，就是需要去揉和其他人。」羅智強強調，郭都願意為中天平反且去面對，現階段侯既然出現了，「要去面對，面對了以後，心結才有放下的可能性，然後再繼續往前走。」