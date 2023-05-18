台中市今年1月間驚傳毒駕2死1傷車禍，劉男無照毒駕車禍，怕被逮一路騎開車闖紅燈、逆向行駛竄逃，行經南區東光路及振興路口撞上葉姓騎士及雙載的連姓姊妹兩部機車，造成葉男及連姓妹妹身亡，他棄車逃逸，警方循線逮捕，劉到案時剃光頭，還說：「又要進去（入獄）了」。全案檢察官偵結，依毒駕致死等罪起訴。

起訴書指出，48歲劉男在2016年12月、2017年1月及11月、2022年1月等共4次因酒駕被判決確定，他的自小客車駕照在2017年12月11日即遭監理機關吊銷。

劉男今年1月14日晚間在烏日住處吸食第二級毒品甲基安非他命後，隔天晚間6時許從家裡開車出門，往東區行駛，晚間7時許行經東區復興路4段、立德街口時，不慎追撞前方等紅燈的自小客車，劉下車處理擦撞事故，因自己無照駕駛且吸食毒品，恐遭警查獲，央求對方游男勿報警，但游男不理會，仍報警。

劉即開車逃逸，一路連闖8個紅燈、5路段逆向行駛對向車道，他在晚間7時26分沿東光園路往南行經振興路口時，衝撞上騎機車的游葉男、機車雙載的連姓姊妹，葉男及連姓妹妹送醫不治，連姓姐姐傷勢嚴重全身多處骨折及擦挫傷，造成2死1傷悲劇。

劉肇禍後，並未停留協助救護或等待員警到場處理，棄車先步行到振興路離去後，再搭計程車逃逸，警方循線在住處逮到人，劉到案時剃光頭，上警車前直說：「對不起，我做錯了」，並冷血地說：「又要進去（入獄）」案經檢方聲押獲准。

全案檢方偵結，依毒駕致人於死、毒駕過失傷害，肇事逃逸等罪起訴。

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