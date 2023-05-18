鴻海與美國電動車新創公司Fisker合作進展備受關注，外媒報導，Fisker規劃2025年上半年在鴻海美國俄亥俄州廠區開始量產PEAR電動車，採用自行開發的SLV 1平台，也將受益美國IRA法案的租稅抵減優惠。

關注Fisker電動車進展的美國線上媒體Fiskerati於當地時間17日報導，Fisker規劃於2025年上半年開始量產PEAR（Personal Electric Automotive Revolution）專案，若產能全開，年產能可到25萬輛。

報導指出，Fisker規劃在鴻海集團位於美國俄亥俄州取得美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown的生產和裝配廠廠區，製造生產PEAR電動車。

報導分析，Fisker的PEAR電動車將採用自行開發的SLV 1平台，也將受益美國降低通膨法案（IRA）的租稅抵減優惠。

Fisker在日前公布財報訊息中指出，PEAR電動車透過新製程，將可減少25%的車用零配件數量。Fiskerati報導分析，這不僅可降低碳排放、也可加速並簡化電動車製程。

鴻海集團積極布局電動車，日前在線上法人說明會中，鴻海指出，美國IRA法案對鴻海與傳統車廠合作，有相當助力。

鴻海表示，美國俄亥俄州廠區生產Monarch自駕農用電動車逐月增加產量；台灣高雄電動巴士廠今年開始建廠，預計2025年量產；電動原型車Model C按進度進行，預估今年第4季量產並逐步交車；鴻海推動的MIH開放電動車聯盟Project X計畫，預估今年底樣車可亮相。