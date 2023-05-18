台美租稅協定卡關，美國擬透過修正國內稅收法（Internal Revenue Code）減輕台灣投資人在美國的租稅負擔，以強化美國與台灣經濟合作，即以非租稅協定的方式達成消除台商在美國的重複課稅的議題。 資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，假如美國採取非租稅協定的方式來減輕台灣投資人在美國的租稅負擔，美國國會可透過修訂或加訂國內立法，單邊提供台灣投資人（或符合特定標準的投資案）在稅務上的相關好處；或通案性（不對特定國家或地區）將國內30％扣繳稅率調降至更合適的課稅水準。