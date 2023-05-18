前者理論上應可立法，但迄今為止並無這類型的案例；後者方式因為不限特定對象，可能導致如BVI、開曼、薩摩亞等免稅天堂同時受惠，尚需國會額外訂定適當的防護措施和資格條件，比如以所得在目的地是否課稅及相關稅率作為符合資格的判斷依據。蘇宥人提醒，上述措施若能夠順利推行，除了降低美國支付股利、利息、權利金等扣繳稅率之外，也可能有助於降低台灣投資人赴美初期的稅務風險，並減少同一筆所得在美國和台灣雙重課稅的不利情況。

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