有20多名準備赴台參加大學推甄面試的考生，在機場焦急等待霧散開場。(圖／民眾提供)

目前已取消台北3班，台中3班，高雄2班，台南1班，合計9班，受影響旅客已超過千人。(圖／民眾提供)

受西南氣流影響，金門地區今(18)日一早出現濃霧，造成台-金空中交通全面停擺，上千人行程受阻；其中還有20多名準備赴台參加大學推甄面試的考生也在機場焦急等待霧散開場；另小三通金門往返廈門五通與泉州石井船班也自上午9點55分起也暫停航駛，數百位旅客「登陸」無門。

金門今天一早就開始起霧，尚義機場的能見度降到200公尺上下被迫關場，水頭碼頭也是濃霧籠罩小三通航線一度停擺；據氣象專家指出，今天中午前後天氣都是維持西南風狀態，要等到下午或傍晚開始下雨，濃霧情況才會改善，預估明(19)日會吹起北風，天氣狀況才會穩定一些，但目前各航空公司航班已經全數訂位客滿。

上午在尚義機場大廳有20多名焦急萬分的金門高中學生摀著雙手祈求濃霧趕緊散去，因為這兩天都是全台大學推甄的面試時間，班機取消將無法赴台參加面試，部分學生甚至擔心到焦急落淚、求助無門；校方與學生家屬建議金門縣政府如果今天的飛航狀況無法改善，希望能協助增開船班，讓學生都能順利到台灣考試。

對此縣府則表示，目前正在討論各種可能的方案，不論是飛機還是船舶協助疏運，還是要以安全為最基本的考量要素。

據了解，目前往返金門飛機航班全取消，到今天下午14點前，天候狀況都不會好轉；目前已取消台北3班，台中3班，高雄2班，台南1班，合計9班，受影響旅客已超過千人。