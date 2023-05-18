端午倒數一個月，7-ELEVEN表示，因應現代人生活繁忙且粽子備料及烹煮耗時繁瑣，購買粽子過節已成為許多民眾首選，據內部銷售觀察，傳統粽最受民眾青睞；7-ELEVEN端午預購主打「粽夏午星級」名粽大賞，網羅寒舍集團、涵碧生活、晶華酒店、膳馨等星級飯店、米其林餐盤推薦餐廳，推出多款南北粽。

統一超7-ELEVEN端午預購攜手地方排隊名店、星級飯店、米其林餐廳等推出超過20款粽禮選擇，除民眾偏愛的傳統粽外，包括風味粽、蔬食粽、粿粽、冰粽等一應俱全，門市另引進「免沾手肉粽」方便吃，搭配在地知名神醬絕對滿足全家人味蕾，7-ELEVEN表示，在節慶需求帶動下，搭配指定商品任選三件以上92折，今年整體端午預購業績應可較去年成長1成以上。

統一超4月合併營收233.38億元，月增0.55%，年增10.14%，為歷年同月新高，累計前4月合併營收為910.74億元，年增5.6%。

統一超表示，7-ELEVEN掌握體感商機祭出各式食飲新品，並推出「勞動節經濟日」優惠活動，藉由線上線下多元服務串連，可望降低疫情干擾，整體營運可望穩健向上。