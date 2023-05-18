國民黨昨確定徵召新北市長侯友宜擔任2024總統參選人，外界也將焦點轉移到他的副手人選身上，傳出前台大校長管中閔成為大黑馬，有可能成為侯友宜副手，對此，國民黨立院總召曾銘宗表示，對於這個情況不了解，副手必須尊重侯市長看法。

外界開始關心侯友宜的副手人選，除了管中閔外，國民黨將考量「專業、省籍、性別互補」，包含台中市長盧秀燕、國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨立委李貴敏也被點名；對此，國民黨立委鄭正鈐指出，主候選人出現後，大家都會開始猜測副手，答案只有在侯市長心裡面。

他強調，侯友宜跟我們中央黨部，一定會盡最大的努力找到適合的副手人選；另外，侯友宜的北中南說明會將在5月20日從新北市三重出發，要讓選民了解侯友宜的治國理念。

鄭正鈐說，從新北市出發很適合，也是他的大本營，但重點是內容是什麼，政策內容才是真正要考量的點，如果今天是從屏東出發，也可能會被外界有不同的解讀，重點是政策內容。