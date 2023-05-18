中國衛星導航定位協會18日發布《2023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》(以下簡稱《白皮書》)。《白皮書》顯示，2022年大陸衛星導航與位置服務產業總體產值達到5007億元人民幣，同比增長6.76％。

大陸央視新聞報導，北斗三號全球系統自2020年開通服務以來，進一步刺激和拉動各行業對北斗技術應用的需求和投入，2022年大陸衛星導航與位置服務產業繼續保持穩定增長態勢，結構持續優化，產業範圍進一步擴大。

資料顯示，與衛星導航技術研發和應用直接相關的晶片、導航資料、終端設備、基礎設施等核心產值達到1527億元人民幣。作為大陸國家安全的戰略資源和重要保障以及經濟建設不可或缺的基礎性資訊資源，未來北斗將全面服務大陸經濟社會發展。

中國衛星導航定位協會會長于賢成表示，北斗應用總體規模仍在穩步提升，重點領域也在持續發力，國際合作實現穩步發展，北斗規模化應用正在全面開啟市場化、產業化和國際化發展的新篇章。

《白皮書》顯示，2022年以來，北斗系統加速融入電力、自然資源、農業、通信、交通等行業的基礎設施建設的步伐，大幅提升了高精度位置服務的能力水準，逐步形成深度應用、規模化發展的良好局面。

2022年，電力行業持續大力推進北斗應用。截至2022年底，全行業已完成了超過2000多座電力北斗地基增強基準站的建設和部署，推廣各類北斗應用終端超過50萬台／套，為無人機自主巡檢、變電站機器人巡檢、杆塔監測等業務應用的智慧設備提供可靠的、精準的、穩定的高精度位置服務。

在防災減災領域，截至目前，以北斗高精度技術為核心的普適型地質災害監測預警系統已在雲南、四川等十多個省份開展監測。該系統將北斗高精度接收機、雨量計等各類感測器組合起來，對災體隱患點的形變、裂縫、地下水位等進行監測，實現遠端線上即時監控、分析和預警。

中國衛星導航定位協會常務副會長、新聞發言人趙繼成表示，大陸17個省分超過22000處地災隱患點安裝低價格、低能耗的北斗滑坡預警儀，實現「人防﹢技防」，提升災害預警能力。

于賢成也稱，在民航、鐵路、林業和應急等行業也已啟動北斗系統應用示範。隨著「＋北斗」應用的不斷普及，在一些行業中，北斗技術及時空資訊已經實現深化應用，並形成了無人化、自動化的生產作業新模式。