苗栗縣頭份市建國國小合唱團勇奪「111學年度全國師生鄉土歌謠比賽」3項特優佳績。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦18日上午赴頭份市建國國小替合唱團加油打氣。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市建國國小合唱團，月前代表苗栗縣參加「111學年度全國師生鄉土歌謠比賽」，一舉拿下閩南語組、客家語系組及東南亞語系組等3項特優佳績，並將於今年7月獲邀代表台灣赴韓國參加「第12屆世界合唱比賽」，苗栗縣長夫人18日上午專程帶著糖果小禮盒及知名大肉包，幫小朋友們加油打氣，縣府並補助機票經費42萬元，預祝建國合唱團凱旋榮歸。

18日上午稍後，陳美琦轉往建國國中為學校合唱團，在今年3月份代表苗栗縣參加「111學年度全國學生音樂比賽」榮獲女聲合唱團體組優等佳績，陳美琦同樣一一分送同學自己親自採購包裝的糖果小禮盒及知名大肉包，希望同學繼續以唱歌為樂。

苗栗縣長夫人陳美琦18日上午赴頭份市建國國中替合唱團加油打氣。（謝明俊攝）

全國師生鄉土歌謠比賽月前在新竹市文化局演藝廳登場，吸引全國各縣市高手精銳盡出，苗栗縣共有6支學校隊伍參加，表現優異。其中，建國國小勇奪閩南語組、客家語系組及東南亞語系等3項「特優」、象鼻國小教師團體組則再次蟬聯「優等」、泰安國中小及象鼻國小合唱團也分別奪得國中團體組及國小團體組「甲等」佳績。

苗栗縣長夫人陳美琦18日上午赴頭份市建國國小替合唱團加油打氣，親送小朋友自購的好吃大肉包。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦18日上午赴頭份市建國國小替合唱團加油打氣，以愛心回報小朋友們。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦18日上午赴頭份市建國國中替合唱團加油打氣。（謝明俊攝）

日前，建國國中、小等2支合唱團受邀到苗北藝文中心演出，縣長鍾東錦偕同夫大陳美琦到場聆聽，同樣喜愛唱歌的縣長伉儷，被同學們的歌聲深深感動，陳美琦因而特別安排18日上午赴2所學校親自鼓勵學生們。

陳美琦首先到達建國國小，合唱團安排演唱2首曲目，並由2名音樂老師表演4手聯彈伴奏，展現學校老師深厚的音樂底蘊，搭配同學們美妙聲音，讓陳美琦再次感動，她表示自己以前念書時也是合唱團的，所以喜歡唱歌，希望同學能夠繼續快樂唱歌，為自己而唱，更感謝學校校長及老師們的全心帶領，讓小朋友能有優異表現，為苗栗爭光。