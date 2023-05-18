資深台股分析師杜金龍指出，台股今天站上萬六，能否有效站穩，端視能否價量齊揚突破，成交值最好可以維持5天以上在3,000億元以上，若能有效站穩，下一個關卡是看0.618黃金切割率的強勢反彈16,331點位置能否突破。

此外，杜金龍也提醒另一個觀察點-台積電，他說，台股今天突破波段高點，但台積電今天一早觸及536元高點後漲勢收斂，股價也無法突破1月30日的高點546元，當天有高達14.8萬張的大量套牢壓力。若台積電於546元、539元及今天的536元形成三尊一，則台積電短線仍然要休息。