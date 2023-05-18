男子尾隨心儀女遭反跟蹤，後續駛近窄巷不慎倒車撞上電線桿，還慘遭女子友人砸壞駕駛座車窗。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

男子倒車撞倒的電線桿。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

男子駛近窄巷，欲甩開在後方反跟蹤的女性友人。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

女性友人見男子倒車，以為是要衝撞，下車拿石頭砸碎男子駕駛座車窗，遭警方依社會秩序維護法送辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄三民區某撞球館常客袁姓男子，心儀撞球館員工詹姓女子，今日凌晨見詹女下班後，由李姓男子開車接送，袁男想釐清兩人關係尾隨在後，遭李男發現並反跟蹤袁男，袁男因想甩開李男等人，駛近窄巷中，倒車不慎撞到電線桿，李男以為是倒車衝撞，與同車友人拿起石頭猛砸，造成袁男駕駛座車窗砸碎，警方獲報到場，經了解雙方認識，後續皆不提告，依社維法送辦。

據悉，21歲詹女是三民區明誠路某撞球館員工，31歲袁男是撞球館常客，因緣際會認識詹女，後來袁男心儀詹女，今日凌晨3時許特地開車來接詹女下班，不料他卻見到詹女搭上26歲李男駕駛的車離去，袁男想釐清兩人關係，於是開車在後方尾隨。

李男見到袁男在後方尾隨，於是先行駛到七賢路某間超商停車假裝要買東西，袁男見壯放棄掉頭返家，李男此時在後方來個反跟蹤，尾隨袁男。換成袁男想甩開對方，行駛進三民區建興橫巷，因袁男路況不熟，前面是窄巷不敢再往前開，倒車時不慎撞到路旁電線桿。

電線桿應聲倒塌，李男以為是袁男要倒車衝撞，於是與另名同車乘客27歲李姓友人下車，拿起路邊的石頭對著袁男駕駛座車窗猛砸。

袁男車窗碎裂，袁男下車理論，詹女見狀才發現是袁男，立即叫李男住手，並商討後續事宜，而因砸車聲驚擾附近住戶，住戶擔心有異報警。三民二分局出動快打部隊到場，才發現是烏龍一場，袁、李均未受傷，且互不提告，但警方仍依《社會秩序維護法》移請高雄地方法院簡易庭裁處，最高可處1萬8000元罰鍰。