蔡英文總統今天接見「亞太商工總會」（CACCI）會長麥克穆林表示，去年，臺灣對新南向國家貿易額，達到歷年新高1803億美元，出口額也是史上最高，達到969億美元，較前一年成長17％。期待未來和「亞太商工總會」持續密切合作，加強與亞太各國的鏈結，為區域的經濟和發展做出更大貢獻。

麥克穆林過去擔任「亞太商工總會」副會長已經8年，2018年曾與前會長伊納許維力一同訪臺，去年他接下會長重任，今年即率團來訪，此行也是他第三度訪臺。

蔡英文肯定「亞太商工總會」是亞太區域經濟連結及合作的重要平台，身為創始會員的臺灣，也積極和亞太各國，一起為區域的永續發展努力。

她說，亞太區域在全球地緣政治及供應鏈上，占有關鍵地位。尤其是在疫情及俄烏戰爭發生之後，面對威權主義的擴張，具有韌性且安全的跨國供應鏈，顯得更加重要。臺灣堅持民主價值、經濟自由開放、對國際社會負責任，在全球供應鏈上，我們已是國際上可被信任的夥伴。

蔡英文強調，臺灣也以軟實力對區域發展做出貢獻。從2016年開始，我們推動「新南向政策」，在經貿合作、人才交流和區域鏈結等面向，都與新南向夥伴國家取得具體成果。

她說，去年，臺灣對新南向國家貿易額，達到歷年新高1803億美元，臺灣對新南向國家出口額也是史上最高，達到969億美元，較前一年成長17％。在疫情及疫後期間，臺灣也和新南向夥伴國家，在人才培育、災防合作、以及農業技術等領域，持續深化交流。

蔡英文表示，新南向國家是臺灣對外貿易的重要夥伴，也是「亞太商工總會」互動交流的國家。她感謝「亞太商工總會」對臺灣的重視和支持，也期待未來和「亞太商工總會」持續密切合作，加強與亞太各國的鏈結，為區域的經濟和發展做出更大貢獻。

麥克穆林則表示，臺灣是商業性質相當活躍的國家，這幾天與相關政府機關及組織的互動非常良好密切。身為會長，他會掌握三大原則，即在永續發展、企業家精神，促進貿易的框架內積極努力。也會持續與各界合作，包括G20、歐洲商會等各種區域及全球的工商組織等。他感謝從臺灣政府所得到的支持，相信透過這些合作與交流，可以達致更多成就。