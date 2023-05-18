警方幫忙購買汽油，再將油倒入油箱內，讓林女順利脫困。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

家住在新北市汐止區的林姓女子，日前駕駛一輛賓士車行經北市內湖區成功路3段時，車輛突然熄火且無法發動，恰巧康寧派出所員警林三凱、吳鎧任巡邏經過，不知所措的林女立即上前求助。

員警發現，汽車拋錨的原因竟是沒有汽油了，因汽車已無法發動切到空檔，也無法幫忙將車推到路邊，員警考量現場交通安全，立即由1員指揮交通，另1員幫忙到鄰近的加油站購買汽油，再回到現場倒入油箱內，讓林女順利從車陣中脫困。

林女表示，她開車外出工作一整天，行駛在高速公路上時，油箱已亮燈提醒油料不足，本以為還能撐到加油站，沒想到下交流道不久後就突然停頓熄火，所幸遇上警方巡邏經過並主動協助，才能順利解危返家，對警方的協助感到萬分感激。

內湖分局呼籲，民眾在騎車或駕車外出時，應時常檢視車輛狀況，油水電、輪胎、煞車等基本重要的功能，如果車輛行駛過程中拋錨，務必保持冷靜，讓車輛滑行至路旁不妨礙交通處，若無法移動，也請開啟雙閃黃燈，並在故障車輛後方適當距離放置警告標誌以警告來車，避免發生追撞，若車輛於路上遇有緊急危難狀況或有需協助情事，除聯繫道路救援外，亦可以就近向警察單位或撥打報案電話110尋求協助。