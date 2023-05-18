中國大陸國家主席習近平18日在西安，先後與到中國出席中國—中亞峰會並進行國是訪問的吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙會談。強調中吉、中塔關係已經走過31年發展歷程，中方願同吉方、塔方構建睦鄰友好、共用繁榮的中吉、中塔命運共同體，開展全方位合作，助力吉爾吉斯與塔吉克發展振興。

新華社報導，習近平歡迎扎帕羅夫時表示，他們去年兩度會面，就中吉關係和兩國各領域合作達成重要共識。這些共識正在得到有效落實，為兩國關係發展注入強勁動力。扎帕羅夫就職以來勵精圖治，發展經濟，改善民生，推動各派政治力量和解，得到廣大吉爾吉斯人民擁護和支持。相信在他領導下，吉爾吉斯各項事業一定會不斷取得新成就。

習近平會見塔吉克總統拉赫蒙時指出，很高興同老朋友在西安會面。熱烈歡迎拉赫蒙來華出席中國—中亞峰會並進行國是訪問。中塔建交以來，在雙方共同努力下，兩國關係實現從睦鄰友好到戰略夥伴再到全面戰略夥伴關係的飛躍。2019年，他對塔吉克進行國是訪問，一起宣布中塔構建發展共同體和安全共同體。4年來，兩國共同體建設取得可喜進展。

習近平強調，中塔關係具有深厚的歷史淵源、堅實的政治基礎、豐富的合作內涵、廣泛的民意支持。新形勢下，著眼兩國人民的光明未來，中方願同塔方一道努力，全面提升各領域合作水準，推動構建世代友好、休戚與共、互利共贏的中塔命運共同體。