連江縣長王忠銘與立委陳雪生、連江縣議長張永江等16日至19日率團赴大陸福州，參加第6次福馬磋商會，17日也進一步討論通電、通氣、通橋與通水「新四通」事宜。王忠銘舉李白的《行路難》說，「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」只要兩岸敞開心胸，最終仍舊可以高掛雲帆、橫渡滄海。

王忠銘說，關於兩岸交流合作，與陳雪生、張永江率領76位團隊成員，前往福州，福建省台辦三通處長李忠惠也在黃岐碼頭迎接。此次參加第6次福馬磋商會，針對兩岸實質互惠議題推動，進一步協商兩岸之間合作項目。

他舉李白《行路難》說「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」只要兩岸敞開心胸，將想法落實為具體行動，縱使，過程當中不免乘風破浪，但最終仍舊可以高掛雲帆、橫渡滄海。

王忠銘強調，自小三通恢復以來，這已經是第3度來到福州，同時，福馬磋商會自2015年開始，也已舉辦了5次會談，達成超過30項共識。「人生只有走出來的美麗，沒有等出來的輝煌」這些協商的成果，將過去長期對峙的緊張情勢，轉變為兩岸實質互惠交流合作關係，在互信的基礎上，持續累積彼此善意。

王忠銘說，他深信「撥雲見日終有時，守得雲開見月明」不論小至兩岸人民跨越海峽的夢想，或者大至實質具體長遠發展的方向，只要持續秉持這種信念與善意，不留在原地，持續向前行，一定可以圓滿實現夢想，為未來福馬交流共譜更多美麗的樂章。