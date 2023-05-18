宏達電（HTC）今（18）日宣布HTC U 系列家族增添新成員－HTC U23系列，同時推出HTC U23 pro及HTC U23。全新HTC U23系列將帶給消費者嶄新的娛樂體驗，透過全新改版的VIVERSE App，大幅拓展手機未來應用空間，化身為更便利通往跨域虛實世界的門戶。HTC U23 全系列皆搭載卓越攝錄功能及實用貼心功能，消費者可根據自身使用需求挑選最佳選擇。

HTC U23 pro推出咖啡黑與慕雪白兩款配色，並一次提供兩種大容量規格12GB／256GB與8GB／256GB供選擇。5月18日起開放預購，消費者可至官網登錄獲得「HTC U23 pro早鳥禮」，並將於5月23日起陸續於HTC商城及指定通路出貨，原有HTC客戶更可於全台指定通路門市，參與「舊愛換新」活動，享有額外優惠。HTC U23則推出水漾藍與羅蘭紫兩款配色，並提供8GB／128GB規格選擇，預計於6月中開賣。

全球業務總經理黃昭穎表示：「手機是現代民眾最重要的日常個人設備，而隨著科技的不斷突破，透過手機所能觸及的世界再也不只侷限在現實世界中；HTC結合多年在AR、VR、MR的領先技術，讓消費者可以透過自己的手機，無縫接軌、穿梭在虛實交融的不同世界．並且一樣可以享受在社交、娛樂、學習甚至購物上的全新體驗。我們深信，人類生活邊界不該被設限在任一裝置上，它更應該是突破現實框架的最佳起點。因此我們不斷嘗試各種可能，為企業及消費者打造實現夢想的全新體驗，HTC U23系列的推出也正是我們實踐的重要一步。」

HTC U23系列秉持著U系列為你而生的貼心設計，兩款皆配備支援30W快充組（隨盒附30W快充頭），並搭載同級機種甚少同步支援的無線充電與反向充電功能。在外工作或旅遊，總是會發生配件或設備有借電的需求，HTC U23系列貼心提供可當行動電源的反向充電功能。

此外，HTC U23系列擁有IP67防水防塵等級、配備實用的3.5mm耳機孔及具有更高的抗刮擦性和更好的耐衝擊性Gorilla® Glass Victus® 玻璃螢幕，同時支援指紋及臉部辨識快速解鎖功能。兩款機型皆具備6.7吋大螢幕，及120Hz 可調式更新率，無論看劇、玩遊戲都能依需求調整，讓畫面穩定性更高，體驗更加流暢。而兩者皆內建4600 mAh大容量電池，輔以絕佳的節能效率，確保使用者擁有無後顧之憂的強大續航力。

不僅如此，HTC U23系列更是為未來而生，與今年獲獎無數的VIVE XR Elite搭配相得益彰，可將手機畫面鏡像投影至VIVE XR Elite享受300吋超大螢幕，並可在 VR 環境中瀏覽手機、啟動行動應用程式及檢視相片和影片。無論是現實生活或在虛擬世界都具備豐富的功能性，讓消費者如隨身攜帶未來。