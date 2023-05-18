花蓮地檢署與縣警局玉里分局等單位舉辦查賄座談會，期望檢調警合作全力淨化選舉治安。（花蓮縣警察局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣富里鄉長補選6月18日舉行投票，為防制賄選及暴力介入，花蓮縣地方檢察署與花蓮縣警察局玉里分局等單位舉辦查賄座談會，除了加強宣導反賄選，也注意參選人或樁腳利用端午節送禮涉期約賄選，以端正選風、杜絕不法。

「富里鄉第19屆鄉長補選」查賄第2場座談會昨上午在玉里分局禮堂舉行，由高檢署花蓮檢查分署檢察長洪培根、花蓮地檢署檢察長郭景東等人參加。郭景東會中提示，查處幽靈人口遷徙、關注節慶送禮、餐會或宮廟、社區協會、老人會旅遊活動等是否涉及賄選、投票前現金買票等；並強調確保檢舉人身分，對檢舉事項製作匿名檢舉筆錄以明獎金歸屬。

郭景東勉勵執法人員，落實法務部選舉查察工作綱領中所指示的嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金。

地檢署呼籲民眾選賢與能，不要選錢財，要選一位願意為地方服務犧牲奉獻及對地方建設有幫助的好人才，才能帶動地方繁榮。檢舉賄選專線、信箱是：03-8230159、[email protected]。

去年九合一大選，政治素人張容榕當選富里鄉長，她表明因家庭因素退出選舉，當選也不就職。12月25日沒有現身宣誓就職，鄉公所今年以來2次通知張容榕補宣誓都未到，花蓮縣選舉委員會確認富里鄉長出缺辦理補選，補選將在6月18日投票。

這場補選有代理鄉長江東成、前鄉長蘇孝信、新興村長劉文祥、政治素人彭玲芬共4人登記參選，選情激烈競爭。