縣府文觀局將舉辦「出磺坑文化資產現地教學課程」，邀請公館國中學生一起到出磺坑上課。（謝明俊攝）

縣府文觀局將舉辦「出磺坑文化資產現地教學課程」，邀請公館國中學生一起到出磺坑上課。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉出礦坑是國內開採石油、天然氣的重要歷史文化 資產，苗栗縣政府非常重視這項文化資產的保護與傳承，縣府文觀局將在5月23日舉辦「出磺坑文化資產現地教學課程」，當天將邀請公館在地的公館國中學生一起到出磺坑上課，讓學生有機會在文化資產現場親自體驗，讓「古蹟」變成「教室」！

苗栗縣政府出磺坑再造歷史現場計畫第2期，是與社團法人台灣周益記文化遺產永續發展協會、國立清華大學環境教育中心共同合作，課程設計團隊經過多次的現地勘查，將出磺坑的知識內容與學校課本連結，設計一系列現地教學課程，發揮「古蹟就是我們的教室」的精神。

這次課程安排為一整天，課程地點包含出磺坑城隍廟、舊醫務所、四號宿舍以及六號處長宿舍，學生將會運用他們在學校所學的知識與現場連結，並對出磺坑文化景觀有進一步的理解。

文觀局長林彥甫表示，「出磺坑文化資產現地教學課程」預計發展一套國小課程教案、一套國中課程教案，繼今年3月份辦理開礦國小現地教學課程大獲好評，預計將辦理兩場國中現地教學課程，參與師生可藉出磺坑案例認識並親近地方文化與文化資產，以觸類旁通至其他產業文化資產保存，並從寓教於樂的方式培育文資素養。