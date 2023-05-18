立法院日前三讀通過「農業部組織法」，農委會將升格為「農業部」，成立農業部也是1988年520農運的7大訴求之一。今(18)日稻草人基金會主辦「1980年代農民運動回顧及未來展望」座談會。參與520農運的老農指出，升格農業部雖是大家的期待，但應解決農業缺工、暖化缺水、因保育影響蔬果生產等衝擊。

台灣農民聯盟創會主席、稻草人基金會董事長林豐喜表示，台灣面臨乾旱而缺水，因此需要如李鴻源教授提出的多做攔河堰、小蓄水池等設計，而非像現在是外行人一直出主意。

山城農權會發起人劉南熾指出，成立農業部是台灣的新里程碑，現在政府確實補助不少肥料，但現在購買肥料要求農民的所有權狀和相關資料，造成基層農民不滿，建議以後農業部應研議改進。

此外，現在許多基層農民已年邁，體力差了很多，許多農地的荒廢也造成農村人力老化和缺工，包含自己都在僱用移工，雖然近期有擴大開放農業移工來解決缺工，現在開放上仍有許多限制，例如山城區水果生產地區就沒有開放，希望日後能開放移工到水果生產區，種植1公頃以上面積能夠申請，也擴大寮國、緬甸為移工輸入國等。

台南農權會總幹事陳來助說，過度的保育政策讓農業生產面臨損失，在嘉義大埔獼猴比人還要多，常常造成蔬果損失，「過頭的保育變成只照顧動物不照顧人」。