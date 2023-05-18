許多民眾在疫情解封後，紛紛選擇到日本旅遊。彰化市長林世賢今天在彰化市公所，與日本北海道余市町町長齊藤啓輔，共同簽署兩市的「友好交流意向書」，協助牽線的我國外交部駐札幌辦事處處長粘信士，透過線上視訊見證簽署，讓台日友好更進一步。

彰化市長林世賢指出，彰化市與余市町有不少共通點，兩市同樣自然資源頗豐，例如，彰化市八卦山脈沿線山區種植許多荔枝、龍眼等經濟果樹，余市町則是以蘋果、葡萄等果樹、果園聞名；此外，兩市也都擅於發揮地方人文及風土特色，打造宜居城市，也都致力於「城市永續發展」。

林世賢說，今年適逢彰化建縣（城）300年，能與余市町簽訂這份意向書，別具紀念意義，未來兩市將在農業、文化、教育及觀光等領域進行交流，期盼透過交流互惠，除共創進步外，更持續深化「台日友好，厚誼長存」的友好關係。

他誠摯邀請北海道余市町的朋友到台灣旅行時，也別忘了來到彰化市體驗歷史風華、人文文化，品嚐彰化美味傳統小吃。

余市町町長齊藤啓輔表示，該市正致力推動國際城市交流工作，彰化市是他們在亞洲第一個簽署友好交流意向書的城市，也計畫和歐洲的城市進行交流。他強調，北海道和彰化同樣擁有豐富的綠能資源，未來可加強和彰化進行這方面的交流與經驗分享。