彰銀近年致力推廣無現金支付的金流服務，配合電支業者持續推出各項功能及加值服務，成功吸引年輕族群開立彰銀「e財寶數位帳戶」，截至2023年4月底戶數已達63萬戶，其中綁定彰銀帳戶數達18萬戶，交易及儲值筆數439萬筆，合計金額逾120億元。

彰銀表示，零接觸支付已是現今許多消費者首選的付款方式，客戶透過e財寶數位存款帳戶，綁定各家電支業者的電支帳戶，除享有彰銀數位帳戶本身優惠外，還可作為付款或儲值工具，若再搭配電支業者與商家合作推出的各項加碼回饋，可謂是利上加利、一舉數得。

此外，彰銀鎖定社會新鮮人推出「e財寶升等回饋 薪轉同樂會」優惠活動，提供該行薪轉戶加碼回饋，包括存款轉帳免手續費優惠次數及「薪速貸」優惠貸款等，讓客戶享有一站式的金融便利服務。

彰銀表示，未來將透過各式數位金融服務舉辦優惠活動，協助年輕人快速融入金融體系，落實普惠金融、實踐ESG永續精神。