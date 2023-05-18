苗栗火車頭園區建置計畫工程進度已達7成1。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗火車頭園區建置計畫工程進度已達7成1。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

客委會推動苗栗火車站「火車頭園區建置計畫」，交由內政部營建署代辦工程，第1階段工程已於去年10月29日完工，預計將於今年開幕。其中文創小舖將由工藝家進駐並結合台灣生活文創商品販售，微型聚落及主題餐廳預計引進知名餐飲、藝文連鎖品牌並展售農特產品，願景館則邀集客家在地美食及咖啡商家進駐。

目前第二階段工程，截至112年5月中旬止，預定進度71.83％，實際進度67.97％。工程包含列車展示館、轉車台大廳、投煤練習場及文物故事館等，預計今年底完工。其中列車展示館及轉車台大廳刻正進行鋼構吊裝作業，其餘工程則進行泥作施作、鋁門窗與外牆隔柵安裝等作業中。

遊客未來除可以至投煤練習場與文物故事館實際體驗投煤、列車駕駛體驗及火車主題兒童故事樂園，也可以至列車展示館與轉車台大廳觀賞結合科技與客家特色等元素的火車頭與光影展演，融合鐵道文化元素與在地特色的親子共遊體驗，成為苗栗新興旅遊亮點。