苗栗市一名賴姓婦人月前在臉書網結識不明網友，受對方誘惑拿出畢生積蓄投資詐騙集團聲稱的虛擬貨幣，結果賴婦陸續上當交付資金後，毫無下落，對方更變本加厲誘騙賴加碼，才能將原先投入資金還原，賴婦疑心受騙，經向警方報案請求協助，聯手將詐騙車手誘出逮捕，警方將持續追查幕後集團中。

近期虛擬貨幣投資詐騙猖獗，苗栗市一位賴姓婦人日前在臉書結識不明網友，在網友的柔情攻勢之下，誤信投資虛擬貨幣可在短期內獲取巨額暴利，自4月份起拿出畢生積蓄，陸續以面交方式向虛擬貨幣幣商購得鉅額等值的虛擬貨幣，並儲存在名稱為「ALLBYCOIN」的手機APP中。

不料，這個「ALLBYCOIN」手機APP根本是詐騙集團製造的假錢包，詐騙集團會先在手機APP裡虛擬貨幣餘額調高，訛騙被害人真的有取得虛擬貨幣，等被害人把現金交出後，詐騙集團就用各種理由將餘額歸零，並要求賴婦繼續交付數十萬元不等的保證金，才能將消失的虛擬貨幣還原。

賴婦本覺不對後，向苗栗警分局員警諮詢，員警受理後協請被害人與詐團約定在苗栗市某超商面交，待取款之車手一出現，便遭員警一擁而上撲前逮捕歸案，後續將持續追查詐團成員。

近年許多民眾透過網路交友拓展生活圈，詐騙集團也因此有機可乘，透過網路接觸被害人，先用柔情攻勢取得被害人信任，再以假投資手法循序引誘被害人付錢，因此誤入投資詐騙陷阱的事件越發頻繁，財損金額更居各類詐騙犯罪之首。苗栗警分局分局長蘇旭茂呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是，慎選政府立案、合法之交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙！