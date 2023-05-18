高雄壽山動物園在今（18）日上午也收到不明的恐嚇信，園方緊急報警外也啟動緊急應變。（柯宗緯翻攝）

左營蓮池潭地標「龍虎塔」也被揚言放置5顆炸彈。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園在今（18）日收到不明恐嚇信，園方緊急報警及撤離750多名遊客，警方也展開地毯式搜索，今天動物園休園1天。恐嚇信件內容也曝光，勒索觀光局長高閔琳1000萬元，還稱已安裝5顆炸彈在龍虎塔，但據悉龍虎塔正在整修早就封閉，不過警方及市府不敢大意，仍派員駐守。

據了解，這封恐嚇信在昨晚9時許寄到觀光局長的電子信箱，由署名「宋林林」的人士發出，主旨寫到「8顆遙控炸彈已經安裝在龍虎塔內」，內容提到5顆遙控炸彈已經交裝在龍虎塔內，2顆遙控炸彈裝在壽山動物園某處。

恐嚇信還提到，「如果不希望我們引爆炸彈，請準備1000萬台幣．明天早上9點聯繄我馬仔，商討交易方式，不許報警，我們的眼線在附近監視，如果我的馬仔被抓，炸彈會立刻爆炸」。

不過，據悉龍虎塔為左營慈濟宮財產，去年因整修等待中央經費下來，早就封鎖一段時間。知情人士表示，該恐嚇信簡直天方夜譚，亂扯一通，不過觀光局為保險起見，也派員到場駐守，但未有所獲。

至於壽山動物園方面，主任莊絢智指出，基於安全考量除不再讓遊客進入外，也進行園區疏散場檢。同時透過廣播宣導，請保全協助遊客離開，約莫在10時50分已全部撤離。

園方表示，考量遊客權益，散客部分可憑今日購票證明，在今年底前憑票入園，至於團客部分則採現場退票，線上平台購票的民眾則由園方協助於原平台辦理退票，不需再收取手續費。目前警方與園方也已分組分區進行全面巡檢中。

高市觀光局前往鳳山警分局報案，目前由鳳山、鼓山分局及刑大科偵隊共組專案小組追查，經高雄市刑大初步調查，該恐嚇郵件是採境外IP做跳板，不易追查，意圖阻擾警方，但詳細的發信來源正已通報刑事局，進一步調查釐清。