2023年已經快過完一半，大陸命理專欄「運勢君」分享，天秤座、射手座和巨蟹座的人，在今年下半年的感情運上升，單身者有機會遇到不錯的桃花，早日擺脫「單身狗」的稱號，有伴者和另一半的感情甜蜜，甚至開始在做步入婚姻的準備。

▎天秤座

天秤座在下半年的感情宮位較穩定，容易有桃花出現。單身者會在聯誼、相親的過程中認識心儀對象，並在相處過程中緩步發展，最終成為一對甜蜜戀人；有伴者則會和另一半感情越來越好，並聊到關於未來的規劃，一部分天秤座還會有結婚的打算，和另一半牽手走一輩子。

▎射手座

射手座在下半年的感情運明朗，單身者有機會「一眼定終生」，可能一個轉彎就遇見屬於你的真愛，因此平常要多出門逛逛，把握好機會就能早日結束單身狀態；有伴者和另一半的感情則依舊如初、恩愛有加。

▎巨蟹座

巨蟹座在5月以後的感情運很不錯，個人魅力提升，能吸引、認識許多優質對象，慎重挑選、把握機會，就可以擺脫「單身狗」的稱號；已經在戀愛中的巨蟹座，也因為金星和木星的影響，帶動你和另一半的感情，會陸續見家長、求婚，很快就會迎來和伴侶的婚姻生活。